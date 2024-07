Un senoterapico per lâ€™eterna giovinezza

Un senoterapico per l’eterna giovinezza

Identificato un prodotto naturale che promuove la durata della vita e la salute

Un gruppo di scienziati dell'Università di Padova e dell'Istituto Veneto di Medicina Molecolare (VIMM), in collaborazione con l'Istituto di Ricerca Oncologica ha fatto una scoperta significativa, identificando una nuova terapia anti-invecchiamento. Lo studio è pubblicato sulla prestigiosa rivista «Nature Aging».

L'invecchiamento è un importante fattore di rischio per lo sviluppo di numerose malattie neurodegenerative, muscolari, metaboliche e tumorali. Piuttosto che trattare le singole patologie o i loro sintomi, è emerso un nuovo paradigma che mira a colpire direttamente le cause dell'invecchiamento, a livello cellulare e molecolare. Tra i possibili approcci terapeutici vi è quello di colpire in modo specifico le cellule senescenti.

La senescenza cellulare è infatti caratterizzata da un arresto irreversibile della crescita cellulare, insieme al rilascio di fattori infiammatori

Del 04/07/2024 12:54:00