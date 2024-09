Fumare in gravidanza peggiora le performance scolastiche

Risultati accademici inferiori per i figli di madri fumatrici

Fumare in gravidanza è davvero una pessima scelta, non solo per la salute della donna, ma anche per le future performance scolastiche del bambino. A dirlo è un nuovo studio australiano che ha raccolto i dati di 1,25 milioni di partecipanti.

Il 79% degli studi presi in considerazione mostra una riduzione del rendimento scolastico nei bambini esposti al fumo materno prenatale. I primi 8 studi considerati suggeriscono un rischio più alto del 49% di voti bassi per i bambini di mamme fumatrici in gravidanza rispetto a quelli di mamme non fumatrici.

«Per decenni, le agenzie di tutto il mondo hanno promosso campagne antifumo sui pericoli del fumo. Ma nonostante questi sforzi, il fumo di tabacco rimane un problema di salute pubblica globale pervasivo», afferma il dottor Bereket Duko dell’Australian Centre for Precision Health - University of South Australia e primo autore dello studio. «È noto ... (Continua) leggi la 2° pagina

gravidanza, scuola, NOTIZIE SPECIFICHE SU | fumare

Del 19/09/2024 16:30:00