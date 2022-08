C'è anche il virus West Nile

Cos’è e come si cura il virus del Nilo occidentale

Il virus West Nile continua a colpire in Italia. Nel giro degli ultimi due mesi sono stati registrati 230 casi e 13 decessi, con un aumento di quasi 90 casi e 3 decessi nell’ultima settimana.

La regione più colpita è il Veneto, ma il virus è diffuso anche in altre regioni del nord del paese e in Sardegna.

"Quest'anno la circolazione di questo virus è iniziata più precocemente rispetto agli anni precedenti - evidenzia Concetta Castilletti, coordinatore del Gruppo di Lavoro sulle Infezioni Virali Emergenti (GLIVE) dell'Amcli (associazione Microbiologi Clinici Italiani) e responsabile della UOS di Virologia e Patogeni Emergenti, Ospedale Sacro Cuore Don Calabria Hospital IRCCS, Negrar di Valpolicella (Verona) - il sistema di sorveglianza integrata messo in campo ormai da più di dieci anni in Italia da parte del Ministero della Salute ha rilevato il primo pool di zanzare positive al WNV il ... (Continua) leggi la 2° pagina