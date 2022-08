Arriva lâ€™emicrania dâ€™autunno

Arriva l’emicrania d’autunno

Il cambio di stagione aumenta i problemi per chi ne soffre

Con il lento scivolare dell’estate e l’avvicinarsi dell’autunno si complicano le cose per chi soffre di emicrania. A suggerirlo è una ricerca pubblicata su Headache da un team dell’Università di Danzica.

In autunno e poi di nuovo in primavera – quindi in corrispondenza coi cambi di stagione – aumenta in maniera esponenziale il numero di ricerche su Internet relative all’emicrania e al mal di testa.

In Europa ci sono 41 milioni di persone che soffrono di emicrania, malattia 3 volte più frequente fra le donne. In Italia i soggetti interessati sono circa 6 milioni, il 12% della popolazione.

Seconda causa di disabilità nel mondo, l’emicrania colpisce soprattutto fra i 35 e i 45 anni, nella fascia d’età più produttiva.

Lo studio polacco ha indagato sul rapporto fra ricerche su Internet e stagionalità della malattia. I ricercatori hanno analizzato 10 anni di dati della piattaforma ... (Continua) leggi la 2° pagina