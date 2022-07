Usa un misuratore di glicemia: semplificati la vita!

Strumento fondamentale per tenere a bada il diabete

Nel mondo sono circa 422 milioni le persone che soffrono di diabete, la patologia cronica causata dall’iperglicemia – una quantità superiore al normale di glucosio nel sangue – e legata alla funzione dell’insulina. Questo ormone prodotto dal pancreas mantiene il controllo della glicemia ma se l’organismo non ne produce le quantità adatte è necessario ricorrere a iniezioni di insulina esterne.

Ma quando si può intervenire? Questa è la domanda alla quale hanno dovuto spesso rispondere i più di 3,5 milioni di italiani che soffrono di diabete. A maggior ragione perché il numero di diabetici in Italia è cresciuto del 60% dal 2000 al 2019, così che sempre più persone si trovano a dover monitorare in maniera costante la glicemia.

E com’è possibile stabilire con certezza il livello di glucosio nel sangue? Per molti che soffrono di iperglicemia e diabete, il controllo della glicemia è ... (Continua) leggi la 2° pagina