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Inaugurato il nuovo blocco operatorio al Celio

Presso il Policlinico Militare “Celio” nuova struttura

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Si è svolta, presso il Policlinico Militare di Roma “Celio”, la cerimonia di inaugurazione del nuovo blocco operatorio, alla presenza del Sottosegretario di Stato alla Difesa, Senatrice Isabella Rauti, del Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Generale di Corpo d’Armata Carmine Masiello e del Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.

Accolti dal Comandante Logistico dell’Esercito, Generale di Corpo d’Armata Angelo Michele Ristuccia, e dal Direttore del Policlinico Militare, Maggior Generale Vincenzo Campagna, gli intervenuti hanno assistito a una presentazione tecnica che ha illustrato le caratteristiche della nuova struttura di ultima generazione.

Il nuovo blocco operatorio, che rappresenta un significativo investimento volto al potenziamento delle capacità assistenziali e chirurgiche del Policlinico Militare, è composto da due sale operatorie dedicate alle attività di ...  (Continua) leggi la 2° pagina articolo di salute altra pagina

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Del 23/07/2026 09:30:00

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