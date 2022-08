Mascherine inutili mentre si fa sport

Inefficace la misura di contenimento durante l’attività sportiva

L’utilizzo delle mascherine nella pratica sportiva è inutile. A dirlo è lo studio “Covid-19 e Attività Sportiva in Età Giovanile”, proposto dallo IEO - Istituto Europeo di Oncologia di Milano in collaborazione con UISP – Unione Italiana Sport Per tutti Lombardia e recentemente pubblicato sulla rivista International Journal of Environmental Research and Public Health. Lo studio ha dimostrato come le mascherine utilizzate durante l’attività sportiva non hanno alcun impatto sulla diffusione del SARS-CoV-2. Questi risultati possono essere spiegati con il fatto che la mascherina utilizzata può bagnarsi o sporcarsi, aumentando forse la proliferazione di colonie fungine e batteriche, come osservato anche in un recente studio pubblicato su Scientific Report, rivista del gruppo Nature. Per questo L'American Academy of Pediatrics ha sconsigliato l'uso delle mascherine durante l'attività sportiva. ... (Continua) leggi la 2° pagina