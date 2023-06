I nuovi approcci terapeutici per i tumori del sangue

Migliorano l’aspettativa e la qualità di vita dei pazienti

Terapie che combinano diverse molecole e con nuovi meccanismi di azione che determinano per i pazienti un aumento della sopravvivenza, una migliore qualitĂ di vita e una minore tossicitĂ .

Si è svolta a Roma la terza edizione di “BeCLose2 Hematology, creating new connections”, due giorni di confronto organizzati da AbbVie per esplorare le nuove frontiere dell’ematologia e dei tumori del sangue attraverso una condivisione di esperienze e di evidenze scientifiche.

"Esplorare nuovi approcci, terapie innovative e meccanismi di azione per accelerare il raggiungimento di progressi nella cura delle neoplasie ematologiche - dice Annalisa Iezzi, Medical Director di AbbVie Italia -. Da oltre vent'anni siamo consapevoli che la migliore scienza nasce dall'attivitĂ dei nostri ricercatori e dalla collaborazione virtuosa tra le diverse parti. PerchĂ© sono le connessioni che creano conoscenza.