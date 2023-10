Nuovo algoritmo per la prevenzione cardiovascolare

Lo strumento pone l’accento sull’importanza della dieta mediterranea

Nell'ambito del Progetto Moli-sani, avviato tra il 2005 e il 2010 e che ha coinvolto 24.325 uomini e donne della regione Molise, è stato creato il Moli-sani Risk Score, uno schema di punteggio numerico che, basandosi su vari fattori di rischio modificabili attraverso interventi di prevenzione, valuta il contributo da essi apportato al rischio che un individuo sviluppi una patologia cardiovascolare. In questo modo è in grado di quantificare la riduzione di rischio potenzialmente ottenibile da adeguate strategie di prevenzione. I Risk score sono strumenti fondamentali per i medici, che vengono così aiutati a identificare chi è a basso o alto rischio di malattia, guidando decisioni cliniche più personalizzate.

Pubblicato sulla rivista scientifica International Journal of Cardiology, l'algoritmo è stato realizzato, nel contesto della Rete Cardiologica I.R.C.C.S., dal Dipartimento di

