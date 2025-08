Lo screening pediatrico del diabete di tipo 1 funziona

Ridotti del 26% i casi di chetoacidosi diabetica

Riduzione del 26% dei casi di chetoacidosi diabetica (DKA) e del 49% di quelli gravi nelle quattro regioni coinvolte dal progetto pilota D1Ce, interessate dall’esecuzione di screening pediatrici del diabete tipo 1 e della celiachia. Sono questi i principali risultati di uno studio pubblicato sulla rivista “Diabetes, Obesity and Metabolism”, che per la prima volta dimostrano l'impatto tangibile e l’utilità degli screening istituiti con la Legge 130/23.

A coordinare l’indagine, la SocietĂ Italiana di Diabetologia ed Endocrinologia Pediatrica (SIEDP), che ha condotto uno studio retrospettivo sull’incidenza della chetoacidosi diabetica in esordio di malattia in 58 centri pediatrici italiani, nel 2023 e nel 2024, comparando le regioni coinvolte nello studio D1Ce (Lombardia, Marche, Campania e Sardegna), propedeutico all’applicazione della Legge 130, con quelle non coinvolte. Co-autrice dello ... (Continua) leggi la 2° pagina

bambini, diagnosi, NOTIZIE SPECIFICHE SU | diabete

Del 05/08/2025