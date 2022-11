Occhio secco molto comune in gravidanza e menopausa

Ambiente, lenti a contatto e ansiolitici tra i fattori di rischio

“Tra le cause più comuni dell’occhio secco (o dry-eye) ci sono l’invecchiamento e le variazioni ormonali. È per questo che le donne in gravidanza o in menopausa rappresentano il gruppo più numeroso tra i pazienti che soffrono di questa sindrome”.

A farlo sapere il dottor Luigi Marino, referente di AIMO per la Regione Lombardia, in occasione di un incontro sul tema che si è svolto nell’ambito del 13esimo Congresso Nazionale dell’Associazione Italiana Medici Oculisti, il primo organizzato congiuntamente con la Società Italiana di Scienze Oftalmologiche (SISO).

Tra gli altri fattori che contribuiscono all'evoluzione dell’occhio secco, intanto, ci sono anche fattori ambientali, patologie sistemiche e locali o farmaci. Ma cosa si intende esattamente con il termine dry-eye? “Una serie di condizioni patologiche che causano la formazione di aree corneali o congiuntivali secche, asciutte (dry ... (Continua) leggi la 2° pagina