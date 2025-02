Diabete: il nesso fra dieta, microbiota e infiammazione

Scoperto il loro legame da un team dell’Università di Padova

Il diabete di tipo 2 è una delle principali emergenze sanitarie globali, con oltre mezzo miliardo di persone affette in tutto il mondo e circa 4 milioni in Italia. L'obesità è uno dei principali fattori di rischio per lo sviluppo del diabete e di altre patologie metaboliche, come la steatosi epatica, una condizione caratterizzata dall'accumulo di grasso nel fegato che può evolvere in malattie più gravi come la cirrosi e il carcinoma del fegato.

Un team di ricercatori dell’Università di Padova e dell'Istituto Veneto di Medicina Molecolare (VIMM) ha scoperto un nuovo meccanismo attraverso il quale una dieta ricca di grassi altera la barriera intestinale e scatena infiammazione sistemica, aumentando il rischio di malattie metaboliche come il diabete di tipo 2. Lo studio, pubblicato sulla rivista Diabetes, identifica un ruolo chiave per l'enzima PADI4 e un processo noto come ... (Continua) leggi la 2° pagina

infiammazione, microbiota, NOTIZIE SPECIFICHE SU | diabete

Del 18/02/2025 11:45:00