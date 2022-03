Covid, mix di antivirali ostacola la replicazione virale

Efficacia fino a 10 volte superiore rispetto al singolo antivirale

Un cocktail di antivirali si è rivelato in grado di bloccare la replicazione virale di Sars-CoV-2 10 volte di più rispetto a un singolo farmaco. Lo dice uno studio coordinato dalla Columbia University e pubblicato su Communications Biology.

La miscela di farmaci è basata sulla combinazione fra inibitori delle polimerasi e delle esonucleasi, gli enzimi che consentono al virus di riprodursi.

"Il Covid ha creato una crisi di salute pubblica senza precedenti, con gravi effetti sull'economia e sulle infrastrutture globali; tuttavia, possiamo usare il potere della scienza per fermare questa pandemia", spiegano gli studiosi. "Ci aspettiamo che combinazioni di farmaci come quelle che abbiamo trovato inibiranno i virus a Rna come Sars-Cov-2 e altri coronavirus che potrebbero portare a future pandemie".

Sars-CoV-2 si serve della polimerasi per replicare il proprio genoma all'interno delle