I fumatori rispondono male al vaccino

Il fumo influenza in maniera negativa la risposta ai vaccini

Cattive notizie per chi fuma. La risposta ai vaccini dei fumatori è influenzata negativamente dal consumo di sigarette, secondo una revisione della letteratura pubblicata su Vaccines.

«Anche se il ruolo del fumo attivo sulla risposta ai vaccini in generale deve ancora essere compreso nel dettaglio, alcuni studi portati avanti nel mondo reale hanno delineato un possibile legame tra il fumo e la risposta umorale ai vaccini contro COVID-19», spiega Pietro Ferrara, dell'Università di Pavia e dell'Università di Milano Bicocca, primo autore dello studio.

La revisione si è basata su 23 studi che avevano un campione variabile fra 74 e 3.475 partecipanti, e una percentuale di fumatori compresa tra il 4,2% e il 40,8%. Le analisi hanno valutato la dinamica della risposta anticorpale a diversi tipi di vaccini contro Covid-19.

In 17 studi su 23, i fumatori attuali hanno mostrato titoli ... (Continua) leggi la 2° pagina