Giornata Mondiale del Respiro 2025: “Healthy Lungs, Healthy

Oggi si celebra in tutto il mondo la Giornata Mondiale del Respiro (World Lung Day), promossa dal Forum of International Respiratory Societies (FIRS) e sostenuta in Italia dalla Società Italiana di Pneumologia (SIP/IRS). L’edizione di quest’anno porta il messaggio “Healthy Lungs, Healthy Life”: proteggere i polmoni significa proteggere la vita. Un richiamo quanto mai urgente, alla luce dei dati più recenti pubblicati nel 2025 da The Lancet, che confermano come le malattie respiratorie croniche – tra cui BPCO, asma, tumore del polmone e fibrosi polmonare – restino tra le principali cause di morte e disabilità nel mondo, aggravate da inquinamento e fumo.
Le sfide globali e italiane
Secondo The Lancet Respiratory Medicine (2025), basato su dati aggiornati al 2021, la BPCO è oggi la terza causa di morte a livello globale, con oltre 213 milioni di persone colpite (+111% dal 1990) e più di

Del 26/09/2025

