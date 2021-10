Covid, conseguenze devastanti su salute mentale

I giovani hanno sofferto maggiormente

La pandemia da Covid-19 ha avuto effetti gravissimi sulla salute mentale, in particolare sulle persone che già avevano fragilità , e ci saranno conseguenze di lungo periodo su un alto numero di persone. L’emergenza ha anche evidenziato tutte le vulnerabilità del sistema sociosanitario. È quanto emerso dalla “Mental Health Marathon” organizzata da Koncept.

“Le conseguenze della pandemia sulla salute mentale sono state devastanti – ha spiegato il professor Giuseppe Cardamome, direttore dell’Area salute mentale adulti della Usl Toscana Centro –. È necessaria una integrazione sociosanitaria, bisogna rendere i servizi aperti, ‘abitati’ e partecipati. Con il Covid c’è stata una riduzione di attività in presenza e della continuità terapeutica. Oggi bisogna superare i confini fisici ma soprattutto immateriali che spesso creano ingessature burocratiche”.

