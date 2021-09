Machine learning per prevedere la mortalitÃ  da Covid

Machine learning per prevedere la mortalità da Covid

Studio italiano indaga sui fattori predittivi di mortalità in terapia intensiva

È possibile predire la mortalità dovuta a Covid-19 in pazienti ricoverati in terapia intensiva grazie a un modello matematico.

Il recente studio pubblicato dalla rivista Journal of Anesthesia, Analgesia and Critical Care, coordinato da Paolo Navalesi, direttore della Covid-19 Veneto IcuNetwork, e da Dario Gregori, direttore dell’Unità di Biostatistica epidemiologia e sanità pubblica del Dipartimento di Scienze cardio-toraco-vascolari e sanità pubblica dell’Università di Padova, oltre a sollevare importanti riflessioni sull’indagine dei fattori predittivi di mortalità in terapia intensiva in pazienti affetti da Covid-19, apre lo sguardo sull’importanza di nuove tecniche di analisi di dati clinici tramite Machine Learning, una delle nuove frontiere di formazione per medici e operatori sanitari.

Il Machine Learning (ML o apprendimento automatico) è uno dei principali rami ... (Continua) leggi la 2° pagina