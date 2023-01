Trovate microplastiche nelle urine umane

Rischi per la salute riproduttiva

Uno studio italiano pubblicato su Toxics rivela per la prima volta la presenza di microplastiche nelle urine umane. Lo studio è stato condotto nell’ambito del progetto EcoFoodFertility, prima ricerca al mondo multicentrica di biomonitoraggio umano che sta indagando in diverse aree ad alto rischio ambientale la presenza di diversi contaminanti ambientali e i loro effetti sulla salute umana.

Lo studio, firmato da scienziati dell’Università di Salerno e dell’Università Politecnica delle Marche, è stato coordinato da Oriana Motta, Luigi Montano ed Elisabetta Giorgini. I ricercatori hanno analizzato campioni di urine di 6 donatori sani, uomini e donne fra i 16 e i 35 anni, con indici antropometrici nella media provenienti da aree diverse del salernitano e dell’area Nord di Napoli.

In precedenza erano state segnalate microplastiche nella placenta e nel latte materno, mentre in questo caso ... (Continua) leggi la 2° pagina