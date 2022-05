Aterosclerosi, troppo poche le prescrizioni di PCSK9

Migliaia di decessi per le principali patologie si possono evitare

Il colesterolo è uno dei principali fattori di rischio per malattie cardiovascolari. Per fortuna modificabile. Controllarne i livelli è fondamentale perché consente di tenere a bada la malattia coronarica, evitandone la progressione, particolarmente rapida in chi abbia già avuto un evento cardio-vascolare. “Ridurre il colesterolo – spiega il professor Paco Pignatelli, presidente della sezione regionale SIMI Lazio-Molise – vuol dire riuscire a rallentare la progressione dell’aterosclerosi, in tutti i distretti dell’organismo. Per farlo abbiamo a disposizione farmaci molto efficaci, come le statine, alle quali da qualche anno si è aggiunta una nuova strategia, legata all’utilizzo degli inibitori del PCSK9”.

Si tratta di una grande novitĂ terapeutica, perchĂ© a fronte della necessitĂ assoluta di ridurre i livelli di colesterolo, soprattutto dopo un evento cardiovascolare (cioè in prevenzione