Melanoma, scoperto un nuovo meccanismo molecolare

Potrebbe rivelarsi utile nella battaglia alla malattia

È stato pubblicato sulla rivista Molecular Cancer una ricerca che presenta un’importante scoperta relativa alla lotta contro il melanoma, frutto della collaborazione tra le Università di Torino, Università del Piemonte Orientale e Università di Siena.

Il gruppo di ricerca dei tre atenei ha individuato un nuovo e inatteso meccanismo molecolare coinvolto nella resistenza alla terapia mirata, come la via di segnalazione mTORC2, che, diversamente dal ruolo pro-tumorigenico descritto in altri contesti oncologici, per la prima volta viene vista come oncosoppressiva nel melanoma. La ridotta funzionalità di questa via di segnalazione, che viene peraltro indotta nelle cellule di melanoma dalla stessa terapia mirata, porta allo sviluppo di resistenza terapeutica mediante incremento del metabolismo mitocondriale e inducendo l’azione di un enzima chiave coinvolto nella biosintesi di NAD, chiamato ... (Continua) leggi la 2° pagina

meccanismo, molecolare, NOTIZIE SPECIFICHE SU | melanoma

Del 04/07/2024 10:45:00