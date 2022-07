Un caschetto per curare la plagiocefalia

Risolve le asimmetrie del cranio dei neonati

La plagiocefalia posteriore posizionale è una deformazione asimmetrica o meno della parte posteriore della testa del neonato/lattante. Tale appiattimento generalmente insorge e si accentua durante i primi mesi di vita del bambino, soprattutto in seguito al mantenimento della stessa posizione del capo.

Secondo l’American Academy of Pediatrics, fino al 48% dei neonati entro il primo anno di vita può incorrere in una qualche deformazione cranica posizionale. Di conseguenza, la precocità della diagnosi e della presa in carico, tempestiva ed efficace, risultano fondamentali. Per questo motivo a Torino l’Officina Ortopedica Maria Adelaide, in collaborazione con l’Ospedale Infantile Regina Margherita – AOU Città della Salute e della Scienza, ha realizzato Ghiro, il caschetto che permette di correggere la plagiocefalia posteriore posizionale attraverso un trattamento non invasivo per il bambino. ... (Continua) leggi la 2° pagina