INFLUENZA COLPIRÀ 16 MILIONI DI ITALIANI

I consigli degli esperti

Gli italiani colpiti dall’influenza sono già 2,1 milioni, fino a maggio si stima che ne saranno 16 milioni di persone e di questi quasi 2 milioni potrebbero essere bambini fino ai 14 anni. Nelle grandi città sta già imperversando e la regione la maggior incidenza attualmente è il Piemonte seguita da Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Sicilia, Abruzzo, Lombardia, Puglia, Lazio, Sardegna, Toscana e Marche. Quali contromisure, oltre alla vaccinazione, possono essere adottate per sostenere il sistema immunitario?



Secondo Camilla Pizzoni, Direttore Generale Pool Pharma, è importantissimo nutrire nella maniera corretta il microbiota intestinale, l’insieme di microorganismi che vivono nell’intestino e svolgono funzioni fondamentali tra cui proprio il sostegno al sistema immunitario. Ma come si alimenta il microbiota sano? Pizzoni: “Il microbiota è un ‘organo’ delicato che va sostenuto ... (Continua) leggi la 2° pagina

NOTIZIE SPECIFICHE SU |

Del 06/12/2025