Sezioni medicina


INFLUENZA COLPIRÀ 16 MILIONI DI ITALIANI

I consigli degli esperti

Varie_3412.jpg

Gli italiani colpiti dall’influenza sono già 2,1 milioni, fino a maggio si stima che ne saranno 16 milioni di persone e di questi quasi 2 milioni potrebbero essere bambini fino ai 14 anni. Nelle grandi città sta già imperversando e la regione la maggior incidenza attualmente è il Piemonte seguita da Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Sicilia, Abruzzo, Lombardia, Puglia, Lazio, Sardegna, Toscana e Marche. Quali contromisure, oltre alla vaccinazione, possono essere adottate per sostenere il sistema immunitario?

Secondo Camilla Pizzoni, Direttore Generale Pool Pharma, è importantissimo nutrire nella maniera corretta il microbiota intestinale, l’insieme di microorganismi che vivono nell’intestino e svolgono funzioni fondamentali tra cui proprio il sostegno al sistema immunitario. Ma come si alimenta il microbiota sano? Pizzoni: “Il microbiota è un ‘organo’ delicato che va sostenuto ...  (Continua) leggi la 2° pagina articolo di salute altra pagina

NOTIZIE SPECIFICHE SU |


Del 06/12/2025

Notizie correlate













































































Centro Malattie

Acne Aids Allergie Anemie Anoressia e Bulimia Ansia Arteriosclerosi Artrosi e artriti Asma Autismo Calcoli renali Carie Cataratta Cirrosi e malattie del fegato Colite Depressione Diabete Emorroidi e stipsi Epatiti Epilessia Fratture Gastriti Herpes Impotenza Infarto Influenza Insonnia Ipertensione Leucemia Mal di schiena Mal di testa Malattia di Fabry Menopausa Morbo della mucca pazza Morbo di Alzheimer Osteoporosi Parkinson Polmonite Psicosi Psoriasi Sterilita Tubercolosi Tumori Ulcera
Tutti i TEST di ItaliaSalute.it


Questa pagina è stata letta 54 volte