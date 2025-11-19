Cibi ultraprocessati

Neuromed firma la nuova collezione tematica della rivista The Lancet

Una raccolta internazionale di studi pubblicati sulla prestigiosa rivista britannica analizza l’impatto globale degli alimenti industriali sulla salute pubblica.

Tra gli autori anche una ricercatrice italiana dell’I.R.C.C.S. Neuromed di Pozzilli.

Gli scienziati invocano una riforma politica a livello mondiale



L’aumento degli alimenti ultra-processati nelle diete di tutto il mondo rappresenta una sfida urgente per la salute pubblica, che richiede politiche coordinate e azioni di sensibilizzazione a livello globale. È quanto afferma una nuova serie di tre articoli pubblicata dalla prestigiosa rivista The Lancet e firmata da 43 esperti internazionali, tra i quali figura Marialaura Bonaccio, ricercatrice dell’Unità di Epidemiologia e Prevenzione dell’IRCCS Neuromed di Pozzilli (IS).

Le Lancet Series sono collezioni tematiche di articoli scientifici dedicate ai grandi temi della

