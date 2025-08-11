Nuovo anticorpo contro l’infezione da Shigella

Pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica internazionale PNAS uno studio dedicato a Shigella (S. sonnei), batterio sempre più resistente ai farmaci e causa di infezione intestinale potenzialmente fatale nei bambini sotto i cinque anni.
Il progetto di ricerca è stato condotto dalla Fondazione Toscana Life Sciences che ha visto al lavoro ricercatori e ricercatrici del MAD Lab, della Tumour Immunology Unit e del DaScH Lab. L’attività di ricerca è il frutto della collaborazione con Università di Siena, GSK Vaccines Institute for Global Health (GVGH), University of Maryland School of Medicine, Baltimora – USA, Università degli Studi di Napoli Federico II, GSK - Siena, Cincinnati Children's Hospital Medical Center, Cincinnati – USA, Institut Pasteur de Lille – France e Fondazione Biotecnopolo di Siena.
Il lavoro di ricerca, coordinato da TLS, ha condotto alla scoperta di anticorpi
