Quando fuori câ€™Ã¨ un incendio

Dallâ€™Iss 8 consigli per mantenere pulita lâ€™aria indoor

Gli incendi - boschivi, industriali, urbani (case, automobili, o aree commerciali, industriali, e roghi di rifiuti di ogni genere come plastica, metalli) - negli ultimi anni stanno cambiando nella stagionalitÃ , nella tempistica, nelle dimensioni, nellâ€™intensitÃ , nella frequenza e nella gravitÃ , rappresentando unâ€™emergenza, per la salute di bambini, anziani, cittadini e lavoratori esposti, a un rischio maggiore di quanto non fosse nel passato.

â€œNel 2024 la superficie interessata dagli incendi, intesi complessivamente, nel nostro Paese Ã¨ stata di 514 km quadrati, che risulta superiore agli anni 2018 e 2019. E nei primi 7 mesi del 2025 si sono verificati circa 700 incendi che hanno mandato in fumo oltre 320 km quadrati di territorio italiano. La Sicilia Ã¨ la Regione con la maggiore estensione di incendi nellâ€™anno 2024, con una superficie complessiva di 175 km quadrati seguita dalla Calabria ... (Continua) leggi la 2° pagina

aria, inquinanti, NOTIZIE SPECIFICHE SU | incendio

Del 07/08/2025 09:41:57