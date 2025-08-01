Sezioni medicina


West Nile: sintomi, rischi e prevenzione

Una malattia diventata ormai endemica

Varie_15407.jpg

Il West Nile o Febbre del Nilo occidentale, una malattia dal nome esotico che in passato era effettivamente considerata solo una delle tante malattie tropicali, oggi in Italia non è più solo un fenomeno importato occasionalmente, ma una malattia endemica.
Complice il fatto che alcune specie di uccelli sono serbatoi del virus e in diversi casi si sono riscontrate infezioni anche in cavalli e cani. Lo confermano i molti casi registrati in diverse zone del Paese, con un cluster di casi autoctoni nella provincia di Latina, nel Lazio, e il decesso di una donna di 82 anni residente a Nerola (Roma) e ricoverata per febbre e stato confusionale all’ospedale San Giovanni di Dio di Fondi (Latina), che hanno destato particolare attenzione.
“Anche il cambiamento climatico gioca un ruolo centrale nell’aumentata circolazione di tale virus. L’innalzamento delle temperature e la “tropicalizzazione” ...  (Continua) leggi la 2° pagina articolo di salute altra pagina

NOTIZIE SPECIFICHE SU | febbre, infezioni, zanzare,




Del 01/08/2025 09:34:07

Notizie correlate













































































Notizie più lette Leggi tutte le notizie di medicina     Leggi tutte le copertine

Centro Malattie

Acne Aids Allergie Anemie Anoressia e Bulimia Ansia Arteriosclerosi Artrosi e artriti Asma Autismo Calcoli renali Carie Cataratta Cirrosi e malattie del fegato Colite Depressione Diabete Emorroidi e stipsi Epatiti Epilessia Fratture Gastriti Herpes Impotenza Infarto Influenza Insonnia Ipertensione Leucemia Mal di schiena Mal di testa Malattia di Fabry Menopausa Morbo della mucca pazza Morbo di Alzheimer Osteoporosi Parkinson Polmonite Psicosi Psoriasi Sterilita Tubercolosi Tumori Ulcera
Tutti i TEST di ItaliaSalute.it

Sondaggi Nei preliminari sessuali non bisogna tralasciare...
Che cosa? Vota | Risultati

Tutti i SONDAGGI di ItaliaSalute.it
Salute

Le informazioni di medicina e salute non sostituiscono l'intervento del medico curante

Avvertenze Privacy a norma Regolamento UE 2016/679 GDPR.


Questa pagina è stata letta 1749 volte