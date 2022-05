Covid, funziona poco Remdesivir

Scarsi i benefici nei pazienti gravi

Remdesivir non sembra offrire benefici evidenti nel trattamento dei pazienti affetti da Covid grave. Lo rivela un nuovo studio pubblicato su The Lancet che ha analizzato il periodo dal 22 marzo 2020 al 29 gennaio 2021, includendo oltre 14.000 pazienti

provenienti da 35 paesi in tutto il mondo.

I risultati mostrano che non esistono benefici in termini di riduzione della mortalità : sia nel gruppo Remdesivir che in quello di controllo la mortalità si attestava attorno al 15%.

Tra i pazienti che erano già in ventilazione meccanica, la morte si è verificata nel 42% dei riceventi remdesivir contro il 39% dei controlli. Anche nei pazienti che non hanno ricevuto ventilazione meccanica. ma assumevano solo ossigeno supplementare, i decessi si sono verificati nel 15% del gruppo remdesivir e nel 16% dei controlli.

Considerando tutti i pazienti ricoverati, la mortalità è stata del 12% nel ... (Continua) leggi la 2° pagina