Contagi stabili, oltre 20 milioni di vaccini somministrati

Non è tana liberi tutti se vogliamo rimanere in zona gialla

I nuovi casi di infezione sono 12.995. Superata quota 20 milioni di dosi di vaccino somministrate. Lazio, Sicilia e Toscana da record. Sono 262 i decessi giornalieri,.

L'Italia è al primo posto fra i grandi paesi per numero di morti per milione. Sopra al nostro paese ci sono ora soltanto nazioni con un numero inferiore di abitanti.

I tamponi sono 338.771, il che produce un tasso di positività del 4%. Scende il numero dei ricoverati, attestandosi a 18.940, 411 posti letto in meno rispetto a ieri. Scendono anche le terapie intensive, ora 2.583, 57 in meno di ieri.

In termini percentuali, il 22,7% della popolazione ha ricevuto almeno una dose di vaccino, mentre il 9,5% risulta completamente vaccinato.



Norme in vigore

Tutte le attività devono garantire un’opera costante di igienizzazione, la presenza dei liquidi disinfettanti per le mani, l’uso di ... (Continua) leggi la 2° pagina