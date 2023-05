I saponi che attraggono le zanzare

Quelli da evitare per l’interazione con il nostro odore naturale

L’odore personale è l’elemento chiave, ma anche il sapone che si utilizza può contribuire a renderci vittime predilette delle zanzare. A scoprirlo è un gruppo di ricercatori della Virginia Tech University che ha pubblicato su iScience uno studio sulle sostanze che attraggono i fastidiosi insetti.

I ricercatori sono partiti dal presupposto che le zanzare non si nutrono soltanto di sangue, ma anche del nettare delle piante, quindi l’idea di utilizzare profumi di origine vegetale o che cerchino di emulare le fragranze naturali potrebbe risultare controproducente.

Per analizzare la relazione fra saponi e livello di attrazione delle zanzare, gli scienziati americani hanno caratterizzato gli odori emessi da 4 volontari, prima e dopo la detersione con 4 diverse marche di sapone, sintetizzando i profili olfattivi dei saponi stessi. Ogni volontario emetteva un proprio profilo odoroso, che in ... (Continua) leggi la 2° pagina