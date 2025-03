Un nuovo antibiotico, la lariocidina

Messo a punto a distanza di 30 anni dall’ultimo

Lo sviluppo di nuovi antibiotici è il tallone d’Achille del mondo farmaceutico. Per decenni non è stato realizzato alcun nuovo antibiotico per via dei costi esorbitanti e anche per mancanza di una reale necessità , dal momento che quelli a disposizione riuscivano a coprire bene le esigenze terapeutiche.

Tuttavia, negli ultimi anni è emerso lo spauracchio dell’antibiotico-resistenza a rimescolare le carte. Da qui la necessità di sviluppare nuove armi da mettere a disposizione dei medici. Ora un team di ricercatori della McMaster University guidato da Gerry Wright ha pubblicato su Nature uno studio in cui emergono le capacità antinfettive dell’antibiotico lariocidina, che pare efficace anche contro i batteri resistenti e non tossico.

La lariocidina è prodotta da un tipo di batterio del suolo chiamato Paenibacillus. La molecola aggredisce i germi in maniera diversa rispetto agli altri ... (Continua) leggi la 2° pagina

antibiotico, resistenza, NOTIZIE SPECIFICHE SU | batterio

Del 27/03/2025 11:25:00