Nefropatia membranosa, un test per capire la prognosi

La presenza di alcuni anticorpi predice la risposta alle terapie

Le malattie renali colpiscono quasi 850 milioni di persone in tutto il mondo, oltre due milioni di persone in Italia; circa il 10% della popolazione (fino al 40% degli anziani) è affetto da malattia renale cronica, che è oggi una delle prime cause di morte in Italia.

Tra gli studi sulle malattie rare portati avanti dai ricercatori dell’Istituto Mario Negri, uno in particolare si è concentrato sulla nefropatia membranosa, detta anche glomerulonefrite membranosa, una malattia renale autoimmune che compromette la funzione del rene: circa un terzo dei pazienti con nefropatia membranosa progredisce verso la fase terminale, fino a che non si rende necessaria la dialisi o il trapianto.

Lo studio, appena pubblicato sull’American Journal of Kidney Disease, è stato condotto su 113 pazienti e ha dimostrato che, attraverso un prelievo del sangue, è possibile determinare la presenza di particolari ... (Continua) leggi la 2° pagina

Del 19/03/2024 09:50:00