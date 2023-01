Cancro, primo coniugato anticorpo-farmaco

Fda avvia la sperimentazione per i tumori solidi

È stata autorizzata la sperimentazione per il primo coniugato anticorpo-farmaco ideato per il trattamento dei tumori solidi. EBC-129, che ha ricevuto il parere positivo della Fda americana, è composto da un anticorpo monoclonale che ha il compito di riconoscere le cellule tumorali e da una seconda molecola che invece ha l’obiettivo di aggredire la neoplasia.

"Si tratta di una nuova ed entusiasmante classe di biofarmaci molto potenti e progettati come una terapia mirata per il trattamento dei tumori", ha detto Andre Choo, vicedirettore esecutivo del Bioprocessing Technology Institute

(Bti) dell'Agenzia governativa per la scienza, la tecnologia e la ricerca (A*STAR).

Si tratta di un approccio intelligente che mira a distruggere le cellule malate senza colpire quelle sane. Il farmaco è stato progettato per funzionare sia per le forme comuni che per quelle più rare.

