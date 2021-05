Covid, ricoveri giÃ¹ del 91% nel Lazio grazie ai vaccini

Covid, ricoveri giù del 91% nel Lazio grazie ai vaccini

Studio della Regione evidenzia la grande efficacia della profilassi

Sono molto promettenti i risultati della campagna vaccinale nella fascia di età oltre gli 80 anni nel Lazio. Si tratta del primo studio regionale su questa popolazione, che evidenzia la riduzione del 91% dell’incidenza di ricovero per Covid-19 grazie all’uso dei vaccini.

Tra febbraio e dicembre 2020 – ovvero nel periodo in cui i vaccini non erano disponibili – il Lazio ha registrato quasi 172.000 casi di infezione da Sars-CoV-2, l’8% dei quali riguardava persone con più di 80 anni. Malgrado la percentuale contenuta di infezioni, gli over 80 costituiscono oltre il 58% del totale dei decessi. È evidente, quindi, che il loro profilo fosse prioritario nella prima fase della campagna vaccinale.

L'analisi presentata dal presidente della Regione Nicola Zingaretti e dall'assessore alla Sanità Alessio D'Amato è stata realizzata sugli anziani che hanno completato il ciclo vaccinale Pfizer o