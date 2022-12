Nuovi sviluppi per le CAR-T contro il cancro

Quattro nuovi progetti per lo sviluppo di nuove terapie geniche

Tre nuove terapie geniche e un nuovo modello murino per la generazione di anticorpi monoclonali completamente umani. Sono i risultati dei 4 progetti promossi da “IMMUNO”, il network di ricerca e sviluppo di cellule CAR-T per l’applicazione in ambito prevalentemente oncoematologico.

Il network è composto dall’Istituto Nazionale Tumori Regina Elena (IRE), da tre imprese biotecnologiche (Menarini Biotech, Takis e Plaisantx) ed è coordinato dal professor Franco Locatelli, direttore del Dipartimento di Oncoematologia, Terapie cellulari, Terapie Geniche e Trapianto Emopoietico dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. I risultati delle ricerche della rete IMMUNO, cofinanziate da Lazio Innova Spa e dall’Unione Europea, sono stati presentati ieri pomeriggio presso la sala Tevere della Regione Lazio.

Il primo progetto, CARSA (recettore antigenico chimerico per il sarcoma), ha riguardato la ... (Continua) leggi la 2° pagina