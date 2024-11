Le arance rosse amano il freddo

Indispensabile per la crescita e la conservazione

Il freddo è un fattore chiave per le arance rosse. La tipica colorazione del frutto dipende dall’alta concentrazione di antociani, antiossidanti che assicurano all’organismo preziosi effetti salutari.

Oltre a svolgere una funzione anti-invecchiamento, gli antociani migliorano la microcircolazione di vene e capillari. Al loro interno si trovano alte concentrazioni di vitamina C, flavonoidi e flavoni.

Ma le arance diventano rosse soltanto se crescono in luoghi in cui si verifica un’importante escursione termica fra giorno e notte. Lo stress termico, infatti, stimola la produzione di antociani, che l’arancia utilizza per difendersi dal freddo notturno. Per questo motivo, uno dei luoghi migliori per la crescita di questo frutto è la piana di Catania, in Sicilia. Se durante il giorno, infatti, la temperatura è calda, di notte, grazie alla vicina presenza dell’Etna, si verifica una decisa ... (Continua) leggi la 2° pagina

arance, freddo, NOTIZIE SPECIFICHE SU | antociani

Del 11/11/2024 10:40:00