Un gel che fa crescere organoidi

Possibile una prossima applicazione sull'uomo

Un team di ricercatori italo-inglesi ha messo a punto un nuovo gel in grado di far crescere tessuti umani sotto forma di organoidi.

Il risultato, apparso su Nature Communications, è firmato da scienziati dell'Istituto Veneto di Medicina Molecolare e dell'Università di Padova guidati da Nicola Elvassore e dai colleghi del Great Ormond Street Institute of Child Health dello University College di Londra guidati da Paolo De Coppi.

Gli organoidi sono potenzialmente fondamentali per la sostituzione e la riparazione di un tessuto danneggiato o malato, ma i gel utilizzati finora per la coltura degli organoidi umani si sono dimostrati non abbastanza affidabili.

Il team italo-inglese ha superato il problema sviluppando un gel a base di matrice extracellulare, partendo dal tessuto intestinale decellularizzato di maiale, che consente di ottenere organoidi potenzialmente adatti per l'uso nel ... (Continua) leggi la 2° pagina