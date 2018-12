Fibrillazione atriale postoperatoria, serve colchicina

Riduce i sintomi e previene l’ictus

In molti casi, i pazienti sottoposti a intervento cardiochirurgico finiscono per sviluppare una forma postoperatoria di fibrillazione atriale (POAF).

In caso di POAF si registra un aumento dei costi sanitari, degli episodi di ictus e di mortalità . Una metanalisi recente ha verificato il ruolo di colchicina nella prevenzione della fibrillazione atriale dopo un intervento di cardiochirurgia o l’isolamento delle vene polmonari.

L’analisi dimostra che la somministrazione periprocedurale di colchicina può prevenire l’insorgenza ex novo o ricorrente di fibrillazione atriale.

"La colchicina è ormai un trattamento riconosciuto per il trattamento e la prevenzione della pericardite acuta e ricorrente, approvato in Italia dall'Aprile 2017", ha ricordato il Dr. Massimo Imazio, cardiologo presso AOU CittĂ della Salute e della Scienza di Torino. "La sindrome post-pericardiotomica è una ... (Continua) leggi la 2° pagina