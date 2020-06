Il coronavirus puÃ² danneggiare anche la tiroide

Il coronavirus può danneggiare anche la tiroide

Primo caso al mondo di tiroidite subacuta descritto da medici italiani

Uno studio degli endocrinologi dell'Università di Pisa dell'Azienda ospedaliero-universitaria pisana ha documentato il primo caso al mondo di tiroidite subacuta provocato dal Coronavirus su una giovane donna di 18 anni. Il lavoro è stato pubblicato sul Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, rivista della Società americana di endocrinologia e riporta la firma, come primo autore Alessandro Brancatella, medico specialista in endocrinologia e dottorando di ricerca, insieme alla biologa Debora Ricci, agli specializzandi Nicola Viola e Daniele Sgrò, a Ferruccio Santini professore associato di endocrinologia e direttore dell'unità operativa Endocrinologia 1 e a Francesco Latrofa, professore associato di endocrinologia. A raccontare all'agenzia di stampa Dire l'importanza del lavoro e soprattutto della condivisione all'interno della comunità scientifica di questo caso, destinato a fare ... (Continua) leggi la 2° pagina