Una nuova terapia per lâ€™ipertensione

Una nuova terapia per l’ipertensione

Scoperto meccanismo utile per la messa a punto di un nuovo approccio

Un meccanismo che regola la contrazione delle cellule muscolari presenti nei vasi arteriosi potrebbe rappresentare il punto di partenza per lo sviluppo di terapie contro la pressione arteriosa elevata, uno dei più seri problemi medici del mondo occidentale.

Sono i risultati di una ricerca condotta dal gruppo coordinato da Giuseppe Lembo, professore ordinario dell’Università Sapienza di Roma presso il Dipartimento di Angiocardioneurologia e Medicina Traslazionale dell’I.R.C.C.S. Neuromed di Pozzilli (IS), in collaborazione con il Dipartimento di Neurochirurgia dello stesso istituto e l’Università di Padova.

Lo studio, pubblicato sulla rivista Arteriosclerosis, thrombosis and vascular biology (ATVB) dell’American Heart Association (AHA), che gli ha anche dedicato un editoriale, ha concentrato la sua attenzione sulle cellule muscolari lisce dei vasi arteriosi, che si contraggono o si ... (Continua) leggi la 2° pagina