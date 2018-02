Cellulite, le onde dâ€™urto la cancellano

Cellulite, le onde d’urto la cancellano

Il metodo migliore per combatterla secondo un nuovo studio

Il metodo più efficace per combattere la cellulite? Le onde d’urto. È quanto emerso dal congresso internazionale IMCAS, appuntamento interamente dedicato alla scienza estetica, chirurgia plastica e dermatologia cosmetica che si è svolto a Parigi.

Davanti a esperti arrivati da tutto il mondo, Patrizia Gilardino - chirurgo estetico di Milano - ha presentato uno studio sull’approccio ottimale per il trattamento della cellulite e per il rimodellamento corporeo fatto con un trattamento combinato di onde d’urto. «I risultati ottenuti sono stati decisamente significativi, con benefici visibili anche a sei mesi di distanza dalle sedute», spiega Gilardino. «Le onde d’urto sono sicuramente tra i migliori trattamenti per contrastare di cellulite, adiposità localizzata e rilassamento cutaneo. Sono il miglior trattamento se consideriamo il fatto che non sono invasive, sono indolori e non hanno ... (Continua) leggi la 2° pagina