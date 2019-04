Trapianti, dove operarsi in Italia

Le strutture migliori e più attrezzate per questa delicata operazione

Dove operarsi se c’è la necessità di un trapianto d’organo?

Su www.doveecomemicuro.it le classifiche dei 5 centri che effettuano un numero maggiore di interventi.

In cima, per volume di trapianti di rene e pancreas, c'è l'Azienda Ospedaliera di Padova. Il Presidio Ospedaliero Molinette - A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino e il Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano risultano primi rispettivamente per il trapianto di polmone e quello di cuore. L’Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana - stabilimento di Cisanello - di Pisa è al primo posto per il trapianto di fegato. Tra i centri che eseguono un alto numero di trapianti ci sono, inoltre, l’Ospedale Borgo Trento - Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, il Policlinico Sant’Orsola-Malpighi di Bologna e l’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo (Fonte: Sistema Informativo Trapianti 2018 e Report ... (Continua) leggi la 2° pagina