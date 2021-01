Tasso di positivitÃ  altissimo, anche i ricoveri aumentano

Tasso di positività altissimo, anche i ricoveri aumentano

Ormai nel pieno della seconda ondata. Rimanete a casa, è ora di capirlo

Le feste natalizie si avviano alla conclusione portando in dote dati preoccupanti. I nuovi contagi registrati sono 11.831, ma il numero dei tamponi è bassissimo (67.174) e la conseguenza è un tasso di positività alle stelle, pari al 17,6%.

I decessi calano a 364, per un totale di 74.985.

Salgono invece i ricoveri: quelli generali arrivano a 22.948 (+126), mentre le terapie intensive a 2.569 (+16).

Nella pagina per il monitoraggio dei vaccini anti-Covid somministrati regione per regione, il dato aggiornato alle 22 segnala la vaccinazione di oltre 52.037 italiani. La Regione con il maggior numero di vaccinati al momento è il Lazio, con oltre 11.500 persone immunizzate.

Il punto centrale del decreto per le feste di Natale è l'istituzione di una zona rossa nazionale nei festivi e nei prefestivi. Non ci si potrà spostare fra comuni diversi, con l'eccezione dei comuni con meno di 5.000