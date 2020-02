Primo morto italiano del Covid-19

Contagiato cittadino italiano mai stato in Cina

Alla fine l'incubo ha preso forma. E’ veneto il primo deceduto italiano Adriano Trevisan, 78 anni. Era ricoverato insieme all’amico di Vò Euganeo nell'ospedale di Schiavonia, in provincia di Padova, Ora in Veneto i casi sono 3.





Durissimo attacco di Roberto Burioni "ai virologi della domenica". Ora in un video avvisa i politici: "Non bisogna prendere questa cosa alla carlona, alcune declamazioni tranquillizzanti di certi politici erano sbagliate".

L'unico modo per bloccare questo virus è mettere in quarantena gli infetti e i cinesi in arrivo dal Paese focolaio.

Speriamo ora che venga ascoltato e finalmente si prendano le apposite misure prima che l’Italia diventi un lazzaretto. Le decisioni non possono venir affidate a politici che non hanno la preparazione necessaria, ma a un pool di esperti medici, proprio quelli che quando vengono nominati in posizioni chiave come ... (Continua) leggi la 2° pagina