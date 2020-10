Nuovi contagi e tamponi salgono ancora

Ormai nel pieno della seconda ondata

Continuano a salire i contagi da Sars-CoV-2 in Italia, toccando oggi quota 5.724.

In totale ora i casi accertati sono 349.494. I decessi rimangono però stabili, nelle ultime 24 ore sono 29 per un totale di 36.140.

Aumenta anche il numero delle persone ricoverate in terapia intensiva, che ora sono 390.

Di nuovo, l'unico dato positivo è il record di tamponi realizzati, oggi 133.084.

Il governo ha deciso l'obbligatorietĂ della mascherina anche all'aperto se in prossimitĂ di persone non conviventi. Tuttavia, alcune regioni, fra le quali il Lazio, hanno adottato una misura piĂą stringente, obbligando i cittadini a indossare la mascherina all'aperto in ogni condizione.





