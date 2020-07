In Italia oltre 35.000 morti

Nuove disposizioni mentre la curva rallenta

I decessi della giornata sono 20 per un totale di 35.017 morti.

I casi totali sono ora 243.736, con un aumento di 230 positivi nell'ultima giornata.

I pazienti in terapia intensiva sono scesi a 53.

Intanto, è confermata la notizia di una reinfezione ai danni di una donna di Pozzuoli: "Una nostra concittadina è risultata positiva al test Covid-19. Me ne ha dato notizia l'ASL Napoli 2 Nord, informandomi che si tratta di una persona ripositivizzata: aveva già contratto il virus mesi fa, poi guarita, è ora nuovamente positiva". Lo ha scritto il sindaco Vincenzo Figliolia, confermando il dato dell'unità di crisi della Regione Campania.

Dal 3 giugno è consentita la libera circolazione dei cittadini fra le varie Regioni del paese. Si può far visita a parenti e amici, ovviamente sempre rispettando le norme sulle distanze e sugli assembramenti.

