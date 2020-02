Coronavirus, settima vittima in Italia

I contagi salgono a 231, misure radicali di contenimento

Per capire lo stato dell'emergenza basta dire che prima in Lombardia i tamponi li facevano a chi lo richiedeva, ora solo a chi presenta sintomi influenzali. Fino a qualche giorno fa al 112 rispondevamo in 45 secondi, oggi passano 14 minuti.

La settima vittima italiana è un uomo di 62 anni di Castiglione d'Adda, nel lodigiano. L'uomo era ricoverato all'Ospedale Sant'Anna di Como, era dializzato e con un quadro clinico compromesso.

Anche le altre vittime, dai 77 agli 88 anni, presentavano condizioni di salute precarie e organismi debilitati che non hanno retto all'ulteriore infezione.

Al momento i casi confermati di positività sarebbero 231 in tutta Italia, dei quali la gran parte concentrati in Lombardia (172). Si segnalano due nuovi casi al di fuori dei focolai già noti: il primo riguarda una donna di Bergamo in vacanza a Palermo, il secondo è un imprenditore di 60 anni di Firenze