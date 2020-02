Coronavirus, sesta vittima in Italia

I contagi salgono a 224, misure radicali di contenimento

Sesta vittima italiana del nuovo coronavirus. Si tratta di una donna ricoverata agli Spedali Civici di Brescia affetta da cancro e con un quadro clinico compromesso.

La quinta vittima è un uomo di 88 anni di Caselle Landi, in provincia di Lodi. Poche ore prima era morto un altro anziano di 84 anni ricoverato all'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo per patologie pregresse. Il suo organismo non ha retto l'ulteriore infezione da coronavirus.

Al momento i casi confermati di positività sarebbero 224 in tutta Italia, dei quali la gran parte concentrati in Lombardia (172). Molteplici le misure di contenimento adottate dalle autorità in tutto il nord del paese. Sette regioni (Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Liguria ed Emilia Romagna) hanno deciso la sospensione delle attività didattiche di ogni grado, il carnevale di Venezia e quello di Ivrea sono ... (Continua) leggi la 2° pagina