Coronavirus, primi 4 bambini contagiati

I contagi salgono a 357, misure radicali di contenimento

Contagiati i primi 4 bambini dall'inizio dell'epidemia di Covid-19. I bambini (2 di 10 anni, una di 4 e un ragazzo di 15), provenienti dalla zona di Codogno, sono tutti in buone condizioni di salute. Due di loro sono già stati dimessi, mentre gli altri due rimangono in osservazione in ospedale.

Le vittime del virus sono finora 11, tutti anziani e con condizioni di salute precarie e organismi debilitati che non hanno retto all'ulteriore infezione.

Al momento i casi confermati di positività sarebbero 357 in tutta Italia, dei quali la gran parte concentrati in Lombardia (259). Si segnalano due nuovi casi al di fuori dei focolai già noti: il primo riguarda una donna di Bergamo in vacanza a Palermo, il secondo è un imprenditore di 60 anni di Firenze che viaggia spesso in Oriente per lavoro.

Molteplici le misure di contenimento adottate dalle autorità in tutto il nord del paese. Sette