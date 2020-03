Coronavirus, 827 vittime e 12000 positivi

Misure radicali di contenimento, tutta Italia è zona rossa

Il numero di malati è aumentato di 2.076 unità rispetto a ieri e altri 196 morti, una progressione che sembra al momento inarrestabile. Per questo, il governo ha emanato un nuovo decreto che equipara il resto d'Italia a Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, trasformando di fatto il paese intero in zona rossa.

Numerose le misure adottate:

a) evitare ogni spostamento delle persone in entrata e uscita dai territori individuati e negli stessi territori, anche se la mobilità è consentita «per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità per motivi di salute», anche se «è consentito il rientro presso il domicilio, abitazione o residenza»;

b) in caso di infezioni respiratorie e e febbre (superiore a 37.5°) è «fortemente raccomandato» di restare a casa e limitare i contatti;

c) divieto assoluto di mobilità per le persone in quarantena;

d) sono sospesi eventi e competizioni ... (Continua) leggi la 2° pagina