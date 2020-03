Coronavirus, 41 vittime e 1694 contagiati

Misure radicali di contenimento

Impennata di casi di nuovo coronavirus in Italia. In un solo giorno sono stati registrati oltre 400 casi di infezione, con un totale che sfiora ormai i 1700 contagiati. I decessi sono arrivati a 41.

Tutte le vittime erano anziane e avevano problemi pregressi di salute: malattie cardiovascolari, tumori e problemi respiratori.

Intanto il virus ha iniziato a colpire in maniera dura anche altri paesi europei e gli Stati Uniti, dove è stata registrata la prima vittima. In Francia e Germania, fino a pochi giorni fa praticamente estranee al contagio, gli infettati hanno superato quota 100 e sono in sensibile aumento, così come in Spagna. Infettato anche lo scrittore cileno Luis Sepulveda, che ha accusato i sintomi di ritorno da un festival letterario in Portogallo.

Il governo italiano ha emanato un nuovo decreto che conferma la chiusura delle scuole in Lombardia, Veneto, ... (Continua) leggi la 2° pagina